警搗改槍廠拘5疑犯　疏散附近幼稚園79師生

台媒周日（7日）報道，台灣新北市新莊警分局近日鎖定一名在花蓮擁槍自重的許姓男子，與多名同黨在三重區偷建改槍廠。警方成功向法院申請搜索令及獲刑事局除暴特勤隊支援，上周三（3日）先疏散隔壁幼稚園的79名師生，再破門逮捕5名疑犯，當場查獲大批改槍工具、4支改裝槍械及毒品等。警方依槍炮及毒品罪將疑犯移送新北地檢署偵辦。

43歲許男在新北及桃園有多個據點，並將槍械分散藏在不同地方，過往在花蓮地區有多項涉及槍枝及毒品的不良紀錄，因此被警方鎖定為製槍慣犯。新莊分局聯同三重分局、花蓮縣警察局刑事警察大隊、新城分局與刑事局組織行動，先在疑犯租屋處附近的幼稚園疏散師生，以免攻堅時發生危險，並派員在園區埋伏。

警方破門而入期間，許男與39歲同夥翁男從陽台上事先鋸開的鐵窗逃至幼稚園，惟最終仍遭逮捕；一名吳姓男疑犯則在後陽台下方遮雨棚卡住，動彈不得被迫就範；屋內的兩名疑犯亦被制服。警方搜索後查獲3支半製成改裝槍、1支半製成改裝長槍、8支槍管、9粒子彈、握把及毒品安非他命等。目前主嫌遭法院裁定羈押，專案組則會追查涉事槍彈、毒品的來源及去向。