台灣與帛琉擬推「旅遊氣泡」　冀下月實施

台灣旅遊業界周日（7日）傳出，台灣將與太平洋島國帛琉達成「旅遊氣泡」協議，計劃每星期各飛8班航機，採取團進團出的方式接待旅客，下月實施。台媒報道指，預計下周一（15日）宣布相關措施。台中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥證實，預計未來兩、三天會召開會議，繼續討論先前的方案。

報道引述旅遊業人士指，中華航空每星期有6班機，長榮航空有2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航租借飛機及機組人員，每周8班。對於有指帛琉總統惠恕仁下周一或下月中訪台，台灣的外交部回應稱，歡迎惠恕仁在台帛「旅遊氣泡」啟動後，擇期訪台；目前其訪台日期尚未確認，相關規劃完成後將適時正式宣布。

台外交部表示，惠恕仁上任後推動成立台帛「無菌廊道」，即「台帛旅遊氣泡」或「台帛安全旅行圈」。相關措施實行後，帛琉和台灣將成為疫情後，首先重新建立完整聯繫的國家或地區，發展兩地的醫療、教育等關係。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周日回應稱，從帛琉返台的民眾入境後，需集中隔離5日，若核酸檢測顯示無感染，即可改為自主健康管理，未來數日將開會討論計劃推出的時間表、細節等。