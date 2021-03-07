台增2宗境外輸入個案　台男赴越南後染疫

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（7日）公布，再增兩宗新冠肺炎境外輸入個案，患者均為30多歲，分別由印度及菲律賓入境，均持有上機前3日內檢測的無感染報告。另外，一名到訪越南的台籍男子，上周五（5日）獲當地衞生部通報確診，在台期間與其接觸的4人接受採檢後，結果顯示並無確診。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增個案中的印度籍男子上月18日經杜拜轉機抵台工作，入境時無不適症狀，其後入住防疫旅館亦無症狀。他上周五檢疫期滿後自費採檢，至周日證實確診。有26人曾與其接觸，因有適當防護列自主健康管理。另菲律賓籍女患者上周五抵台，入境時因有發燒獲機場安排採檢，同樣至周日證實確診，13人曾與其接觸列居家隔離。

另外，越南通報的40歲台灣入境者在上月19日飛往胡志明市，入境前後的檢測均為無確診，並在居家檢疫期滿後才確定染疫。台灣已為其4名接觸者進行檢測，確定並無感染，因此研判在境內無感染疑慮。目前，台灣有969宗確診病例，其中853宗為境外輸入個案、77宗為本土個案，另有10人病歿。