王毅稱兩岸必須統一　有能力挫敗任何「台獨」分裂行徑

中國大陸國務委員兼外交部長王毅周日（7日）在北京舉行記者會，當中提到美國涉台政策，王毅強調，海峽兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨，不可能改變。中方維護國家主權和領土完整的決心堅定不移，有能力挫敗任何形式的「台獨」分裂行徑。

針對美國上屆政府解除美台交往限制，當地智庫隨後將中美在台灣問題上爆發危機列為全球最高潛在衝突。王毅表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。中方在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間；同時敦促美國新一屆政府充分認識台灣問題的高度敏感性，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。

對於美國新一屆政府外交政策核心顯然關注國家安全和人權，中方會否為穩定中美關係，在南海、台灣、新疆、香港等議題讓步？王毅表示，中美關係首先要恪守《聯合國憲章》的明確規定，不干涉別國內政原則。他強調以上議題都是中國的內部事務，「中國做得好不好，中國人民最有發言權」，絕不接受毫無根據的指摘抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。他提到，針對外界所述新疆存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，是別有用心的造謠、徹頭徹尾的謊言，批評西方政客不願正視新疆發展進步的基本事實，配合少數反華勢力的拙劣表演。

王毅批評，美國長期動輒打着所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源。他勸喻美方應早日意識到這一點，否則世界將不得安寧。中美作為兩個社會制度不同的國家，關鍵是通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。中方願本着開放態度與美方探討和深化合作，解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，不要再人為製造出新的障礙。

另關於中國及印度軍方去年在邊境發生衝突，王毅表示，雙方就邊境鞏固已有共識，加強對話溝通，完善管控機制，共同維護好邊境地區的和平安寧。他強調，邊界爭議是歷史遺留的問題，並不是中印關係的全部，雙方應當妥善管控，通過合作為解決邊界問題創造有利條件。