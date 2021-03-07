台水情遇56年來最嚴峻挑戰　空軍派運輸機人工增雨

台灣去年因無颱風襲台，降雨量稀少，致整體水情不佳。台灣的蔡英文總統周日（7日）在社交平台發文，直言是56年最嚴峻的時刻，台政府需盡一切努力穩定供水，同時呼籲民眾節約用水渡過今次挑戰。

據台媒報道，儘管近日北部稍有降雨，但難以為水庫解渴。台經濟部水利署資訊顯示，石門水庫蓄水率仍未達5成，中南部水情更是告急，德基水庫蓄水率僅10.53%。水利署又指，現在是抗旱的關鍵時期，自本月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水。

蔡英文表示，面對這次挑戰，政府啟動跨部會旱災中央災害應變中心，從去年起累計調度節水7.1億噸，相當於3.5座石門水庫容量。經濟部水利署目前已把握降雨的機會啟動「人工增雨」，由空軍派遣C130H型運輸機，飛往石門水庫上游集水區作業，估計一天降雨為全台增加約600萬噸水量。

自上周四（4日）起，高雄市就已停止送水至台南，而新竹市水情亦告急，政府已規劃桃園送水管道，全長達26.3公里，可支援新竹當地約每天三成的用水量。水利署強調水情嚴峻，呼籲全民更嚴加節省用水，初步估計現有水庫蓄水量要撐至今年7月。