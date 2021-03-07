美無人機今年首度闖台空域　距沿海僅15公里

社交網關注台灣西南空域動態的粉絲專頁周日（7日）表示，美國海軍一架MQ4C海神無人機，當日上午出現在台灣的南面空域，更一度距離沿海只有8海里（約15公里）。

據Facebook粉絲頁「台灣西南空域」提供的航迹圖顯示，該無人機當時通過台灣的西南空域，台空軍以廣播驅離要求對方立即掉頭，惟美軍卻透過無線電進行「國際空域航行權宣告」，這也是美軍MQ4C海神無人機今年首度飛入台空域。

台灣航天作家王立楨上月27在航空教育展示館舉行新書發表暨分享會，邀請到前空軍副司令張惠榮到場，分享其於1996年台海危機的戰備任務。據知，展示館現場展出了一多架戰機和直升機，並讓市民登上駕駛艙拍照留念。而有市民卻在一架F5戰機機艙的儀錶板上，發現屬軍方機密的「無線電頻率表」。

據發現者表示，有關的無線電頻率表雖已淘汰，但有心人士仍可透過無線電鎖定頻率或頻段掃描，直接監聽軍方作戰指揮的通話紀錄，甚至還可藉此頻率，直接進行電波干擾地面與戰機溝通。空軍其後回應台媒稱，目前沒有洩密問題，但為謹慎起見，已全面移除戰機機艙的無線電頻率表。