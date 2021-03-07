亞歐海底電纜爭議　或觸發中美新角力

中美兩國拉攏歐洲之際，一條由中國企業承建、全長1.2萬公里的海底電纜今年稍後竣工，它將提高在歐洲與非洲做生意的中國企業網絡服務速度。美媒上周五（5日）報道，由於該電纜涉及中國科企華為，預料可能加劇中美緊張關係。

該條名為「和平」的電纜從中國經陸路到巴基斯坦，再由水下穿過非洲之角，在海底蜿蜒至法國馬賽，每秒傳輸數據量相當於串流影視平台Netflix播放9萬小時的數據量。電纜由中國亨通光電建造，華為是該企業第3大股東，並提供電纜所需的傳輸、登陸接收站設備。報道指，登陸接收站被視為最易監聽的部分。

海底電纜有重要戰略意義，全球98%國際互聯網及電話傳輸由約400條海底電纜負責，大多由美企擁有及營運，令美國在互聯網範疇佔主導地位。分析指，面對美方可能就「和平」電纜施壓，法國可能限制特定種類數據使用該電纜。美國科企Google及Facebook指有足夠數據傳輸電纜，表示不會使用「和平」電纜。

美國近年以國家安全為由，打壓華為在內的中國電訊設備製造商，更施壓要求盟友聯手抵制。報道指，由於在互聯網擁有主導地位，美國及其盟友都擔心海底電纜遭破壞或監控。