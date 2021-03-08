DG宣傳片辱華風波　舉報者遭控誹謗索賠400萬歐元

意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（DG）2018年11月因拍攝「起筷吃飯」宣傳片，被指帶有種族歧視及辱華。當初揭露D&G辱華的Instagram用戶近日發文，指前年因此事被D&G告上法庭，對方要求索償400萬歐元（約3,700萬港元）負責其損失。

涉事的IG用戶Diet_Prada上周四（4日）表示，2019年初，DG向法院起訴其誹謗，並要求向品牌及品牌始創人賠償。Diet_Prada表示，當時是批評宣傳片對華裔女性的刻板印象和性別歧視，同時揭露對方在社交平台上曾發表反亞裔言論，認為自己理應維護自己的言論自由，日前已向法庭遞交答辯狀。

Diet_Prada稱，隨着美國社會對亞裔仇恨愈來愈深，再對一樁危害其言論自由的訴訟保持沉默已經不再合適；又指他們亦是一間小公司，其始創人亦是有色人種，希望對此發出反種族歧視的聲音。

2018年11月21日，DG計劃在上海舉辦大型時裝展覽，宣傳影片中一名亞裔面孔的模特兒筷子吃披薩和意粉時，因姿勢彆扭、語氣傲慢、發音奇怪，被網民質疑其歧視中國傳統文化和刻意醜化中國人物。事件發酵後，多名中國模特兒與嘉賓宣布取消參與DG的活動，設計師Domenico Dolce與Stefano Gabbana其後於品牌官方發布道歉影片。