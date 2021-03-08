7歲女為捐骨髓救重病姊　日跑10公里鍛煉

山東省聊城市一名女童去年確診重型再生障礙性貧血，後來病情惡化前往濟南求醫，獲醫生告知最佳的治療方案是骨髓移植，而其妹妹就是最適合的人選。面臨沉重的經濟及心理壓力，妹妹每日跑步10公里以鍛煉身體，同時按醫生吩咐增重，增加姐姐存活的機會。

內媒報道，10歲的小涵與7歲的琪琪姐妹情深。她們的母親表示，小涵常常流鼻血不止，一次發燒前往當地醫院求診，得悉患病後，心情猶如天要塌下來一樣。小涵其後吃了數月的口服藥物，漸漸不再有明顯作用，因此到濟南求醫。

由於一家5口生活捉襟見肘，輸一次血小板就需要1,740元（人民幣，下同，約2,079港元），但一家每月只有2,000、3,000元的收入，因此只好借錢過活，目前負債超過20萬元（約24萬港元）。醫生表示，手術還要10萬至20萬元（約12至24萬港元）。母親為求節省開支更不敢讓小涵住院，只好在附近租旅館下榻。

然而，乖巧的琪琪為求救活姐姐咬緊牙關，無論是抽血檢驗還是堅持跑步都從未哭過。單純的她雖對姐姐的病不太了解，但簡單説了一句「我要救姐姐」，甚至反過來安慰母親「姐姐一定會好起來的」，感動了全國無數網民。心疼兩女的母親則只有一個心願，就是希望她們回家的路能早一點來臨。