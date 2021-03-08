貨車失控公路翻側　逾6噸水魚散地交通大亂

浙江省內一條高速公路上周發生貨車翻側事故，而車上當時滿載逾6噸的水魚。事發後救援人員與司機共花近2小時一同捉水魚，交通才恢復正常。

浙江交通集團湖州管理中心於上周四（4日）傍晚5時許接到報警稱，一輛滿載水魚的貨車在S13練杭高速往杭州方向翻側，車上所載的水魚傾瀉一地，霸佔了另一條行車線和路肩，現場更彌漫魚腥味。湖州管理隨即派員前往處理。當救援人員抵達現場後，發現被水魚覆蓋的路面長達數十米，由於散落的水魚數量眾多、活動性強且帶有攻擊性，一時難以收拾，貨車司機十分焦急。

為了防止繼發事故，救援人員立即兵分兩路，一組封鎖現場，提醒後方車輛減慢車速；另一組人則聯同司機一同捉水魚。經近兩個小時「作戰」，散落的水魚已大部分被捉回，現場也及時清理。

劉姓貨車司機表示，事發時他正從嘉興準備將水魚送往江西的南豐，當時貨車沿右方行車線行駛，卻突然感到車尾偏離，於是連忙轉動軚盤圖糾正，誰知反令貨車左右搖擺，最後更失控向右翻在路面。幸好劉司機當時有戴上安全帶，人才沒事。劉司機稱，車上所載是配種的水魚，總值20多萬元（人民幣，下同，約24萬港元）。雖然事後捉回了部分水魚，但仍有部分逃去和被壓死，損失大概10萬元（約12萬港元）。