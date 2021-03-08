阿里巴巴在台招聘應屆畢業生　台網民：不想「996辦公」

兩岸科技業加緊網羅人才。台灣有網民近日在社交平台發布「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」公告，工作地點在杭州、北京、上海、廣州等地，年薪介乎40萬元至150萬元人民幣（約48萬元至180萬港元），起薪點甚至高於台積電，相當吸引。不過，不少網民擔憂這份工作需要「996辦公」，直言「不了」。

996辦公模式是指每日上午9時上班、晚上9時下班、每周工作6天。招聘公告顯示，阿里巴巴招聘12種職位，包括前端開發工程師、研發工程師JAVA、發工程師C/C++及產品經理等，招聘對象是碩士、博士應屆畢業生，年薪比台積電高出約1.5倍。

有網民質疑，招騁公告無說明工作時間，擔心入職後需要面臨工時太長問題，甚至有人稱「阿里絕不是996，而是007」；亦有人表示，「沒007那麼誇張，看部門安排，我目前為止常態是965」、「大陸企業都很拚」。

內媒近日報道，有員工在阿里巴巴內聯網中發文批評公司存在諸多問題，當中就包括「996辦公」，形容阿里巴巴「就是不想舒服，覺得員工舒服了公司就會不行」、「沒長大的巨嬰」。