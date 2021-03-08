狂轟前妻友人10槍釀2死　台罹癌麵包師落網

台灣高雄大樹區64歲男子方進祥周日（7日）晚在九曲堂火車站前，與前妻爭討房產，盛怒下連開10槍轟斃前妻的2名友人。方男連夜逃亡15小時後，警方周一（8日）上午發現方男在高雄台29線、88高速道路下附近出沒，遂於9時左右荷槍實彈圍捕，成功逮捕方男。

方男與59歲簡姓前妻談判，且懷疑前妻有新歡，情緒失控才開槍。方男與前妻因感情問題發生口角後，便回家取槍，回到現場後，前妻的劉姓與吳姓友人上前阻止，方男突向2人開槍。吳男身重3槍，劉男身中5槍，兩人全身彈孔纍纍，當場無生命迹象，送醫後均不治。

據警方調查，方男為麵包師傅，患有癌症，因愛賭博又有多次家暴紀錄，2003年與簡姓妻子離婚，但2人仍同住，直到去年簡女才搬離住家。多位死者家屬周一凌晨聚集在派出所外喊話，「人沒抓到我們怎麼睡得着」，甚至要求警方提供疑犯動向，揚言要動員「自己抓」。警方掌握方男的動向後未敢大意，特別派出特勤，準備隨時攻堅，最終成功拉人，並起出作案槍枝，現已將其帶回偵訊。

方男在移送仁武警分局時，神情憔悴，不發一語。警方透露，方男對此相當後悔，至於犯案動機，仍待進一步詢問。