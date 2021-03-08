大疆北美公司業務受衝擊　傳約三分之一員工被裁或辭職

中國無人機製造商大疆過去10年在美國市場取得成功，幾乎將所有競爭對手趕出市場。惟業務受到中美關係及內部糾紛影響，美國3間辦公室約有200多名員，僅去年就有約三分之一被解僱或辭職。

內媒周一（8日）引述知情人士透露，去年12月大疆美國公共安全主管德爾舍（Romeo Durscher﹏離職，他曾在大疆向美國政府非軍事部門和機構提供無人機技術的業務建設中發揮核心作用，但離職後加入大疆的競爭對手。他表示，離開大疆是因為對裁員以及美國團隊與中國總部之間的內部權力鬥爭感到沮喪。

大疆美國研發主管則在今年2月離職，同時旗下帕洛阿爾托研究中心約10名員工被解僱。大疆對此表示，為反映公司「不斷變化的需求」，作出裁員的艱難決定，並補充稱北美銷售增長強勁。

外媒報道，大疆去年12月被美國商務部列入實體清單，同時關閉加州的研發業務，可能影響大疆滿足北美客戶需求的能力，因為此舉禁止大疆購買或使用美國的技術或零部件，令人擔憂大疆的市場地位。惟報道引述消息人士及競爭者稱，大疆有強大的品牌影響力、技術、製造和銷售能力，相信它不會在短期內失去美國及全球非軍用無人機市場領先位置。