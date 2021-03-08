前北約最高司令：美軍正準備南海海上游擊戰　拉攏盟友遏華

日本媒體周日（7日）刊出前北約盟軍最高司令、美國前海軍上將斯坦夫里迪斯（James Stavridis）分析稱，美軍正準備以武裝無人機、網絡攻擊和特種部隊為主的高科技「海上游擊戰」、拉攏更多盟友加入南海自由航行，以及分散部署更多戰略轟炸機和戰鬥機到亞洲，以應對未來中美軍事衝突。

斯坦夫里迪斯表示，中美軍事博弈下，提升美國海軍陸戰隊的作用。當發生軍事衝突時，美國海軍陸戰隊會以海上力量為主，進入南海以及中國的防禦島鏈內，以武裝無人機、攻擊網絡能力、特種部隊、防空導彈、反艦導彈等武器，攻擊解放軍海軍及陸上基地，中國在南海擴建的島礁將成為目標，變成一場海上游擊戰。

他又指，美國海軍已和英國、法國和其他北約盟國軍艦在南海進行自由航行，未來有望說服新西蘭、印度、日本、南韓等國加入參與對華部署，以圖建立海上聯盟遏制解放軍，而且部署更多轟炸機和戰鬥機到亞洲各基地。

有軍事專家向中國官媒表示，斯坦夫里迪斯的分析本質上是美國遏制中國的慣常手段，只是把過去的美國單獨行動變成多個國家聯合行動，把「靜態遏制」變成「靈活部署」。但他的方案治標不治本，只會便宜美國的軍工企業。