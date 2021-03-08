內地打擊非洲豬瘟假疫苗問題　加強監管處罰

內地不時出現非洲豬瘟假疫苗，農業農村部周一（8日）發布通知，就進一步打擊製售和使用非洲豬瘟假疫苗違法行為作出指引，強調要加強監管和處罰。

農村部要求落實地方各級政府負總責、主要負責人為第一責任人的屬地管理責任，監管畜牧獸醫各相關單位，包括獸醫實驗室等科研單位、獸藥生產經營企業、生豬養殖場戶等各類從業者，依法進行非洲豬瘟疫苗研製活動。官方要充分運用「四不兩直」（不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場，）督查方式開展暗訪調查，一旦發現違法行為便要通報。

中國動物疫病預防控制中心、中國動物衞生與流行病學中心要加強非洲豬瘟病毒「新毒株」的流行病學調查，分析病毒變異和流行態勢，提出防控建議。

通知更明言要加大處罰力度，凡是涉嫌構成犯罪要及時移送司法機關追究刑事責任，違法科研機構3年內不再受理其相關行政許可申請；違法科研人員將被職或開除，不予批准相關項目申請；違法獸藥生產經營企業，一律按上限罰款、吊銷其生產經營許可證，負責人終身不得從事獸藥生產、經營活動；違法的養殖場戶亦依法查處。