台增7宗境外輸入病例　確診者分別從4國家來台

台灣周一(8日）新增7宗境外輸入確診個案，患者分別來自巴拉圭、英國、菲律賓及印尼，其中4人皆從杜拜乘搭同一航班來台。全數確診者年齡介乎約10至30歲，均持有上機前3日內檢測的無感染報告，入境時無不適症狀。超過60名的接觸者需接受居家隔離，另有數人列為自主健康管理。另外，15名有做適當防護的機組人員已經出境，台灣已按國際衞生條例（IHR）通知相關國家。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，20多歲的巴拉圭籍女患者及男患者，與長居英國的10多歲台籍女童及在英就學的30多歲女性，在上周五（5日）由巴西到杜拜再轉機抵台。前兩名來台就學的患者經入境在檢疫所採檢後，本日證實染疫。衞生單位已掌握同班機前後排共63名乘客，均列為居家隔離。

其餘染疫者分別為菲律賓籍20多歲女性，上月19日來台工作，入境後居家檢疫期滿後自費採檢，於本日確診。3名接觸者中有1人當時未有戴上口罩，列居家隔離，另外2人則列自主健康管理；2名印尼籍的20多歲及30多歲男性，上月21日來台工作，上周六（6日）居家檢疫期滿前採檢，於本日確診。

另外，台國防部周日（7日）表示為應對非傳統安全威脅，已完成建構醫療支援網與運用計劃，各軍種依單位編制及作戰任務開設傷患收集點、救護站、醫療站與傷患後送管制站，還有海空軍傷患接待站等野戰設施，並可結合國軍醫院或徵用醫院治療。國軍醫院現有病床共6,862床，在戰時可再擴充4,119床，共10,981床，必要時可動員徵用相關人物力資源。