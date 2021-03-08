最高法：去年審結逾2萬宗貪污賄賂案　涉2.6萬人

內地持續打擊官員貪腐問題。最高人民法院院長周強周一（8日）公布，去年全國審結貪污賄賂、瀆職等案件2.2萬宗，涉2.6萬人，其中12人為前中央幹部。另各級法院利用審判執行權，查處1,550名涉違紀違法幹警，其中346人被追究刑事責任，將加強法院督察工作，健全法官懲戒制度，防範司法腐敗。周強又提到，去年審結涉港澳台案件共2.4萬宗，辦理涉港澳台司法協助互助案件共1.1萬宗。

周強表示，最高法去年配合國家監委完善監察與刑事司法銜接機制，審結多宗貪腐案，包括對陝西省前省委書記趙正永判處死緩、終身監禁；對國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民判處並執行死刑，反映中央懲治腐敗的堅強決心。同時，審結涉黑涉惡犯罪案件3,3053宗、226,495人，結案率99.4%。最高法又配合反腐敗國際追逃追贓工作，全年沒收164名「紅通人員」違法所得11.5億元人民幣（約13.8億港元）。另外，最高法去年亦加強涉軍方維權工作，審結633宗破壞軍事設施、破壞軍婚等涉軍犯罪案，10,418宗涉軍民商事案件。周強又提到，去年全國法院有29名法官，因超負荷工作或遭受暴力傷害等原因犧牲。

針對社會近年出現多宗冤案改判，周強指，去年依法宣告656名公訴案件及384名自訴案的被告無罪，按照審判監督程序再審改判刑事案件高達1,818宗，審結國家賠償案件1.8萬件，包括轟動社會的江西男子張玉環案，張男因涉嫌故意殺人被判死緩，在羈押26年後因證據不足才改判無罪。將細化審理程序，保障訴訟權利，確保有罪的人受到公正懲罰。

另外，最高人民檢察院檢察長張軍同日亦表示，去年檢察機關自覺接受紀委監委和派駐紀檢監察組監督，包括最高檢機關4人在內的1,318名檢察人員因違紀違法被立案查處，同前年相比上升2.2%。其中，142人及589名檢察官被追究刑事責任。張軍又以社會廣泛關注的雲南男子孫小果、內蒙古男子巴圖孟「紙面服刑」案為例，強調檢察機關必須嚴肅查處刑罰執行中的突出問題，形容應當發現而沒有發現是失職，發現而不糾正、不報告是瀆職。