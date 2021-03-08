解放軍疑擴建兩軍用機場　距台灣不足200公里

兩岸局勢持續緊張。台灣傳媒周日（7日）引述最新衞星圖片報道，解放軍近日疑翻修及擴建位於福建省的福清龍田機場及惠安機場，兩個軍用機場距離台灣僅170及190公里，可減少戰機抵台的時間。有台軍方人士估計，擴建工程完成後，可助解放軍省時、省油及節約兵力，對大陸擾台戰術尤其重要。

衞星圖片顯示，兩個軍用機場分別延長了跑道、增加停機坪，與先前相比明顯經過大幅翻修。台媒報道指，涉事機場在戰時用於供戰機、轟炸機進駐，現時大多用作軍機轉場時使用。有台軍事專家指，上述機場以典型的空軍基地配置而擴建，設有主跑道及平行滑行道，前者受損時可改用平行滑行道起降。

另有台軍方前將領認為涉事機場均與台灣距離相近，就一般的戰機航程判斷，升空後約7分鐘即可抵達台北上空。他又指，大陸目前以武迫為手段威嚇台灣，擴建機場下在在整個政治戰略上顯得特別重要，整建前線基地，可在將來發揮最大的軍事及政治戰略價值。

有台軍方人士透露，為因應突發狀況，參謀總長黃曙光去年底已即下令軍方在各作戰區檢討防空戰備部隊編組、兵力及戰術位置，包括武器裝備性能等。同時要度部隊提升危機應處作為，特別是北部作戰區重新檢討淡水河防防空火力與位置，並整合部隊的火力部署、防空作戰。台灣近期更有民眾目擊進駐淡水河口。