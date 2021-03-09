成都現「共享貓咪」日租9.9人民幣　網民怒轟：缺德買賣

互聯網時代，大眾對共享經濟已不陌生。四川成都市近日就出現「共享貓咪」店舖，每隻貓每日租金只需要9.9元（人民幣，下同，約12港元）。店主向內媒表示，目前店內的所有共享貓咪已全部租完，後來想租的人需要排隊輪候。惟網民批評租用貓咪忽略了貓隻的心理健康，形容是缺德買賣。

這間「共享貓咪」店舖位於成都一個購物中心，店外廣告招牌寫着「9.9元帶貓咪回家陪你」。內媒記者前往探訪發現，這是一家經營寵物售賣的商店，售各種品種貓犬，數平方米的店舖內，有許多籠子，裏面裝着數隻不同品種的貓以及幼犬。

店主表示，店內用來共享的貓有10隻，都是1歲左右的成年英短貓。他續指，租用共享貓咪需要支付按金，根據不同種類，金額從1,200元（約1,440港元）至上萬元不等，租客需要提供身份證副件和原件，家庭地址環境照片，並簽訂租貓合同，租客必須是居住在成都本地，且家中沒有其它寵物。

租客亦必須在該店買貓糧和用品，花費約300元（約360港元），店主的理由是若貓突然換糧，會腹瀉，而且剛換環境就換糧容易產生刺激。對於貓咪頻繁更換生活環境和主人，會否對牠有不良影響。店主表示，共享貓咪已經習慣了這種情況，只要對貓好，其實貓沒有所謂的是否習慣的問題。

其實深圳在2017年就曾出現「共享貓咪」寵物店。對於商家此類行為，不少網民持負面態度，「拿動物賺錢都不會真對牠好」、「怎麼把缺德買賣說得如此理直氣壯」、「貓咪生性膽小，這樣對貓不好」；亦有人指出，頻繁轉換環境令貓對新環境的探索被不斷干擾與打斷，使牠們產生挫敗感，因此容易變得更加倦怠與消極。