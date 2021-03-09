男子發淫穢短訊兼致電騷擾　行拘7日賠近10萬人民幣

上海市楊浦區人民法院周一（8日）審理一宗性騷擾糾紛案，被告男子阿強（化名）屢次以發短訊、打電話等方式，向受害人小芳（化名）傳送淫穢且低俗的內容，遭行政拘留7日後被判賠償約9.8萬元（人民幣，下同，約11.7萬港元）。法院指，這是民法典自今年1月實施後的，上海首宗引用民法典宣判的性騷擾糾紛案，相信能對維護女性人格及尊嚴起正面引導作用。

據內媒報道指，阿強及小芳在某公司同部門工作。在前年8月至去年5月期間，阿強幾乎每日發送含有「強姦」、「自殺」等字眼的騷擾訊息給當事人，甚至撥打電話。小芳雖立即向公司投訴，公司亦要求阿強寫保證書承諾不與其聯絡，更寫道再犯會主動辭職及接受公司任何處理、負上法律責任等，但仍反覆多次騷擾對方。

受害人最後身心疲憊、精神不振，不得不請假在家休養並報警求助。在去年6月，公安機關發出行政處罰決定書，確認阿強的騷擾屬違法行為，判處其行拘7日及罰款200元（約238港元）。法院宣判認為，阿強的行為侵害了小芳的人格利益，且對她的身心及其家庭構成相當程度的損害後果，應賠償由此造成的醫療費、誤工費等損失。