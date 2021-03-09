民進黨已婚立委被指與發言人同居　二人急澄清

台媒周二（9日）爆料指，已婚的民進黨台南市立委王定宇，與該黨發言人顏若芳同居，次數頻繁，經常出雙入對，疑有婚外情。但王定宇隨即回應反駁指控，澄清二人只是房東與租客的關係，他分租其中一間房，更指妻子也知情。顏若芳亦稱，自己平常住在父母家，與王定宇分租像「學生宿舍」。

台媒報道指，一向予人愛妻形象、52歲的王定宇，經常在35歲的顏若芳住處留宿，每星期最多有5天住在該處，甚至連妻子李淑吟生日當晚，王定宇也是住在該處。報道又指，顏不但經常親自開車送王前往立法院上班，還會為對方買早餐，王也持有顏家的門禁卡，可以隨時出入，形容「兩人互動熱絡，儼如同居情侶」。

王定宇回應報道時澄清，與顏若芳是房東與租客關係，讓自己在台北有個可以休息的地方，因為顏家有多一間空房，「有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳兩個房間，我分租一個」，強調太太也知道此事。至於接送上班一事，王指只是偶爾顏若芳順路載他一程，而且被拍到的照片完全沒有親密畫面，反斥報道「能編故事真的是想太多」。

顏若芳則稱，自己並非經常住在該住處，有時工作或聚餐太晚，怕會吵到父母才會在該處留宿；又指主要是因為王定宇近半年提到想租屋，故以租金8,000元新台幣（約2,193港元）租予對方。她強調，並沒有報道影射的內容，跟對方的互動就像許多提攜自己的前輩一般，指報道「看圖說故事，誤會大了」。其友人亦指，該住處也會有其他朋友留宿。

不過，王定宇原定周二早上9時半在台南歸仁服務處，邀請關廟農會及當地菠蘿農召開記者會，呼籲民眾分散採購菠蘿支持當地農民，但在早上8時半臨時取消，未知是否與上述報道有關。服務處則解釋，由於台南菠蘿目前預購量已足夠，為免資源過度集中影響其他農產品，才取消該場記者會。王定宇與小11歲的李淑吟於2002年結婚，兩人育有3名兒子，他經常在社交平台分享家人的照片，又曾在參選立委的造勢晚會上，稱讚妻子是其最大支柱。