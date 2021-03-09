與帛琉旅遊氣泡協議月底有結果　暫不考慮越南

台灣近日傳出，將與太平洋島國帛琉達成「旅遊氣泡」協議；業界消息指，台帛旅遊氣泡航班將禁止滿座，搭載率可能限制在七成以內。台外交部周二（9日）表示，已與衞福部及交通部等積極討論與評估，本月中至下旬將有具體結果，但否認已開始下一步與越南商討同類協議。

台媒引述航空及旅遊業界的消息指，台帛旅遊氣泡航班將禁止滿座，如果最多只能有七成旅客，預料中華航空每班能搭載上限約110人，長榮航空每班上限則約128人。帛琉太平洋航空擬向台灣虎航租借飛機參與旅遊氣泡，台灣虎航證實有同行來洽談，仍待有關部門核定。業界希望屆時每周可飛8班航班，但可能初期只有小量航班，再逐步增加。

台外交部亞太司長曾瑞利周二表示，相關檢疫和航班措施仍在討論，料本月會有結果。他證實，帛琉總統惠恕仁屆時擬乘搭首班旅遊氣泡航班來台，雙方仍在商討詳細日期，尚未確定；稱「這是他的個人期待，我們也希望能夠以他的期待來安排，不過還是要看相關情勢的發展」。

對於衞福部長陳時中周一（8日）透露，越南可能是下一個與台達成旅遊氣泡的國家，曾瑞利指出，越南算是抗疫相當成功的國家，但到目前為止該國仍禁止所有商業航班，只開放一些特殊包機且必須申請。基於越南有上述交通限制安排，故外交部目前暫時沒有這方面的計劃。