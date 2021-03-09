美智庫：華在新疆種族滅絕　違聯合國公約

美國智庫周二（9日）發表由逾50名各國人權專家撰寫的獨立報告，認為中國政府在新疆的行為違反聯合國的《防止及懲治滅絕種族罪公約》，需為涉嫌犯罪的行為承擔責任。另外，荷蘭議會上月底通過動議譴責中國對維族人實行「種族滅絕」政策，當地55個華人團體在報章刊登聲明，斥責議會蓄意污衊抹黑中國，干涉內政。

獨立報告顯示，專家通過證人證詞、衞星圖像分析和互聯網上公布的消息等資料，分析中國是否應對違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》承擔國家責任，並與相關機構共享此份報告。資料顯示，該公約是聯合國大會於1948年12月批准的，明確界定了甚麼是滅絕種族罪，中國與其他151個國家均是該公約的簽署國。

德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）曾在Twitter等社交平台發表涉疆言論，上周二（2日）又發表報告，指摘北京當局支持強迫勞動等。內媒報道稱，新疆部分企業和民眾近日已委託律師起訴鄭國恩，認為鄭發布的言論致使他們的聲譽受損並遭受經濟損失，已向新疆地方法院提出民事訴訟申請，要求對方賠禮道歉、恢復名譽並賠償損失。

另外，法國維吾爾人協會等多個團體周一（8日）發起大遊行，控訴中國對維吾爾族女性犯下非人道罪行，呼籲世界採取外交和經濟制裁，懲罰北京當局。