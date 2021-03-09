台軍續外購武器　擬招募逾1.8萬官兵

兩岸局勢持續緊張，台灣軍方繼續對外採購軍備，又自製戰機及潛艇等武器。台灣的國防部周二（9日）表示，將檢討現有組織，配合武器接收的情況，轉至主戰部隊運用，而今年度官、士、兵合共招募逾1.8萬人，招收名額與去年相若。

面對解放軍戰機及艦艇近期現身台海，台媒指台軍將持續加強軍力，對外購買的軍備包括66架F16V戰機、108輛M1A2T坦克、MQ9B無人機、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。有台媒近日引述台軍消息指，台方去年向美國購買的100套魚叉岸防巡航導彈系統，傳受新冠疫情影響，全案須由2024年延遲至2025年底才能交付。

台國防部指軍方持續向「精進國防組織」、「強化聯戰編組」等方向調整組織編裝，並納「國軍編裝需求」逐年執行，建立堅實武力。國防部戰力規劃司表示，將針對不符編設基準、編制結構不合理的編組，將員額轉成作戰人力，也配合募兵制需求，適時調整官、士、兵比例。

受出生率不足等影響，台軍陸續與各大學及高中職簽約，運用多元招募管道招募。國防部人次室人培處長夏德宇周二表示，有信心如期及如質達成招募的目標。

另一邊廂，台美繼續加深軍事交流，台媒周二報道，台國防部規劃召開台美人員專案研討會議，研究台灣的防衞作戰議題，重點在「海上如何殲敵」，以及與美方研究在軍事威脅及防衞作戰的共同認知與基礎上，發揮台灣作戰優勢。國防部發言人史順文指，相關事項確實在規劃中。