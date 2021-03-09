王定宇出軌疑雲爆陰謀論　傳民進黨高層忌才打壓

台灣的民進黨籍立委王定宇，周二（9日）傳出疑有婚外情，與該黨發言人顏若芳同居。有台國會人士認為，王定宇長年掌握台灣的防務政策，立場傾台獨，但因過程中架空黨內不少高層，引發不滿，故猜測這次是有人出手打壓；加上民進黨各界至今也未有正面回應事件，更顯可疑。

台媒引述消息人士透露，由於王定宇深得台灣的總統蔡英文信任，且政策過於獨斷，令黨內高層妒忌。王定宇曾表示會在本年度會期，由台立法院的國防委員會轉任交通委員會，但最後卻未有出走，或因此被打壓。有指黨內高層早於去年底已向王表達不滿。

另一方面，王定宇與顏若芳均被歸類為「湧言文化基金會」派系成員，即由三立董事長林崑海所領導的民進黨「海派」，且王與顏都是7人決策小組核心成員。2019年，民進黨前秘書長羅文嘉有意把時任青年部主任顏若芳調職，遭王定宇抨擊。羅辭職後不滿指，「海派」掌握媒體資源，愛對黨內指點江山、壯大勢力，「遲早會出事」。

有輿論猜測，此次桃色醜聞與去年台總統府前發言人丁允恭被指與女記者幽會、逼前女友墮胎，以及2017年民進黨立委羅致政被揭發於5天內，兩度與女助理粘珮瑩開房的事件性質相似。而王定宇長期參與立法院的國防委員會，對防務議案掌握甚深，外界擔憂會否影響相關政策落實。