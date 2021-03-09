王定宇從政路爭議多　曾傳對感情不忠

台灣民進黨已婚立委王定宇被指與該黨發言人顏若芳同居，雖然二人火速否認，但仍在當地政壇引起熱議。有傳媒重提王定宇以往的私生活，指他婚前曾與一名女記者傳出緋聞，但疑「一腳踏兩船」，最終與現任妻子李淑吟奉子成婚。由於他從政形象鮮明，不時引發爭議事件。

王定宇1969年3月5日出生於桃園縣，父親是海南人，母親則是台南人。他在學生時代開始參與學運，曾任學生會會長，至1996年擔任立法委員施明德、國民大會代表黃昭凱的辦公室主任，活躍於民進黨在台南市的基層活動。他1998年以新人姿態首度參選台南市議員，以些微差距落選，至2002年當選市議員，連任至2014年。他2016年代表民進黨競逐台南市立委，取得壓倒性大勝，去年成功連任。

從政路上，王定宇多次捲入爭議事件，包括在2005年的中正機場衝突事件，因而被桃園地檢署依妨害公務及重傷害等罪起訴，判囚4個月、減刑2個月，准以罰款代替刑期。大陸海協會副會長張銘清2008年10月訪問台南時，王定宇等人涉指揮群眾前往集會，結果場面失控，令張被推倒，王定宇最終因傷害罪被判罰款，並疑因此事而遭死亡恐嚇。

另有台媒引述消息聲稱，王定宇20年前曾同時與地方傳媒女記者及李淑吟拍拖，李當時在王的服務處內擔任工讀生，其後懷孕，並與王低調奉子成婚，女記者自動退出。王其時表示，因為剛當選議員，不方便收利是，所以只擺一圍宴請親友，一直覺得對不住妻子。但有指事件中的女記者在行內有一名傳媒人乾爹，當時狠批王定宇，更揚言要去婚禮鬧事，可能是王沒有廣邀親朋的原因。

王定宇簡歷：

● 1969年3月5日出生於桃園縣

● 祖籍海南省

● 2002年與李淑吟結婚，現育有3子

● 2002年當選台南市議員，連任至2014年

● 2016年當選台南市立委，去年連任