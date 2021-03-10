美軍印太司令：大陸或6年內侵台　美應與日印澳合作制陸

美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）周二（9日）向聯邦參議院軍事委員會作出工作報告，指中國在去年的演習中試射有「航母殺手」之稱的反艦彈道導彈，形容此舉是在發出「威脅訊息」，又指出中國大陸可能在未來6年可能入侵台灣，而華府目前制衡中國大陸的關鍵，是與日本、印度和澳洲這些印太盟邦合作。

戴維森向委員會遞交書面證詞，指解放軍運用先進武器系統投入訓練和演習，與及中國大陸對印太地區的威脅，都是美方的關鍵挑戰之一。戴維森指，大陸解放軍不只發展先進的武器系統，並頻繁運用在訓練和演習，提高戰力，並向區域和全球「傳遞訊息」。例如中國大陸去年8月在南海發射中程反艦彈道導彈，證明能夠攻擊西太平洋的航空母艦，意指解放軍表明在應對區域危機時，陸方有能力應對可能的第三方干預。戴維森在會上表示，該款導彈是東風21D，又指解放軍開始在濱演習中使用導彈，是一個「轉折點」。

此外，戴維森亦在證詞上指出，解放軍進行兩棲和海上打擊聯合訓練，模擬入侵台灣，並以大部隊演習證明其干預朝鮮半島危機的能力，反覆練習以完善解放軍戰鬥經驗不足的缺點，這是解放軍為現代戰爭所做的關鍵準備。他又指，中國大陸在印太地區採取愈來愈強硬的軍事部署，施加壓力並擴大影響力，對台灣尤其如此：過去一年，北京在外交、資訊、經濟與愈來愈多的軍事行動，孤立台北，必要時強迫台灣與中國大陸統一；此外，解放軍直到去年，都在擴大在台灣周圍的軍事部署，包括出動轟6繞行台灣，越過台海中線，進入台灣的防空識別區，這些舉動都是近25年以來最為頻繁。

戴維森在會上指出，中國大陸取代美國在亞洲軍事領導地位的野心正在膨脹，試圖在2050年以前，取代美國在國際秩序下所擔當的領導角色；戴維森又指大陸在達成此目的之前，台灣顯然是目標之一，他認為大陸對台灣的威脅，「會在未來10年甚至6年內顯現」。他亦警告，關島亦成為中國大陸的目標，並提及解放軍曾發放模擬攻擊類似關島美軍基地的片段。戴維森呼籲在西太平洋部署更多陸基長程精準武器，以確保西太平洋穩定。

戴維森又提到，美國盟友和夥伴的網絡，是五角大樓制衡中國的重要基石，尤其是與美國一道參與「四方安全對話」（Quad）的日本、印度和澳洲。戴維森形容，Quad在應對中國大陸的問題上，能夠作為外交、政治及經濟倡議，以至防務議題的平台。

戴維森指出，美國與盟友在印太地區的作出的威懾勢態，必須令中國大陸覺得以軍力達到其目標的代價太高，又強調美方要盡力阻止衝突發生，但同時應該具備足夠實力應對衝突。他說：「我們的首要工作是維護和平，但我們也應該準備好，在競爭變成衝突的時候作戰並勝出。」