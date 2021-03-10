英駐華大使網上發文評外媒在華情況　中國外交部提嚴正交涉

英國駐華大使吳若蘭日前在微信公眾號發表題為《外國媒體憎恨中國嗎？》的署名評論文章，中國外交部歐洲司負責人周二（9日）召見吳若蘭，就該文章向英方提出嚴正交涉。

歐洲司負責人形容該文章是「不當署名文章」，並指出吳若蘭作為英國駐華外交機構最高級別代表，通過官方平台發文，為因虛假新聞和不實報道受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，刻意混淆新聞誹謗和新聞監督，對外方打壓中國媒體卻「選擇性失明」。文章通篇充斥着「教師爺式的傲慢和意識形態的偏見」，顛倒黑白、操弄雙重標準，做法與外交人員身份及外交機構職能嚴重不符。歐洲司要求吳若蘭深刻反思自身職責，擺正位置，多做有利於促進雙邊關係發展的事。

歐洲司負責人亦強調，中國政府和人民反對的從來不是外國媒體，而是那些打着「新聞自由」、「言論自由」旗號炮製假新聞、惡毒攻擊中國、中國共產黨和中國制度的錯誤行為。

吳若蘭在上周二（2日）發表了上述文章，指最近中國官媒愈來愈多攻擊外國記者，還指控他們反華，但她指外國媒體對中國的批判性報道，並不意味記者「不喜歡這個國家」，同時希望這類報道在中國得到更大的認可。