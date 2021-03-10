水果網店疑遭同行惡意退款　10訂單提供同一張壞貨照片

內地網店競爭甚大。有水果網店的老闆近日向內媒投訴，店舖近日遭到大量退款要求，但提供了同一張壞水果的照片。惟經向買家查詢，他們卻表示水果是從另一間網店購買，而且收到的水果貨不對辦。老闆懷疑遭同行惡意投訴，更懷疑有假網店利用退款賺取差價。

報道指，老闆張先生售賣的蘋果，上月就收到644個訂單退款。其中近300個訂單都是收貨後20多天才申請退款。大部分申請附上的照片都見到蘋果有腐爛及發霉。但張先生發現，其中一張照片同時出現在10個訂單，其他退款訂單的照片都有雷同，懷疑是惡意行為。

張先生聯同記者調查後，甚至發現可能是山寨網店欺詐。他聯絡多名買家後，均表示是從某一間果園下訂蘋果，但收到的貨從20.8元（人民幣，下同，約24.8港元）的大蘋果變成13.9元（約16.5港元）的小蘋果。而張先生發現，該批從某果園的訂單出現在他店舖的退貨申請。他認為，有機會其他山寨網店利用退款，從另一間網店入較便宜的蘋果賺取差價，甚至賺取退款金額。

有關網店平台表示，正與涉事網店了解情況，調查是否涉及惡意退款。