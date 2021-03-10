中國連續兩個月錄得通縮　2月CPI按年跌0.2%

國家統計局周三（10日）公布，中國2月份全國居民消費價格指數（CPI）按年下降0.2%，預期跌0.3%，前值跌0.3%，連續兩個月錄得通縮。2月CPI按月升0.6%；至於首2個月CPI按年下降0.3% 。2月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲1.7%，預期升1.5%，前值升0.3%；按月升0.8%。首2月PPI升1%。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，按月看，食品價格上漲1.6%，漲幅回落2.5個百分點。食品中，受春節期間消費需求增加和運輸成本上升等因素影響，水產品和鮮果價格分別上漲8.7和6.1%，漲幅分別擴大5.4和3.8個百分點；生豬出欄持續恢復，豬肉價格由上月上漲5.6%轉為下降3.1%；天氣轉暖，蛋雞產蛋量提升，加之局部地區疫情好轉後調運渠道逐步暢通，雞蛋價格由1月上漲11.1%轉為下降4.5%。

非食品價格按月上漲0.4% ，漲幅比上月擴大0.1個百分點。當中，居民就地過年，文娛消費需求有所增加，電影及演出票價格上漲13%；受國際原油價格上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲3.4和3.7% ；春節期間人工成本有所上升，洗車、家政服務、美髮和出租車費用等價格均有上漲，漲幅在1.2至6.3%之間。

按年而言，食品價格由上月上漲1.6%轉為下降0.2%。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9% ，降幅比1月擴大11個百分點；雞肉和鴨肉價格分別下降8.7和2.6%，降幅均有收窄；羊肉、水產品和雞蛋價格分別上漲7.5、5.9和4.3%，漲幅均有擴大。

非食品價格按年下降0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點。當中，交通通信價格下降1.9%，其中飛機票價格下降28.2%，汽油和柴油價格分別下降5.2和5.8%；教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲0.6和0.3%。