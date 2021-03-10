陸企隱瞞中資身份在台高薪聘半導體人才 19人被約談3人交保

大陸半導體設計公司「比特大陸」其子公司北京晶視智能科技有限公司，涉嫌於2017年隱瞞中資身份，在台灣成立公司，以高薪招騁台灣科研人才，被指威脅台灣半導體產業發展。新北地檢署周二（9日）以違反兩岸人民關係條例，約談19人到案，包括4名相關公司負責人。

檢調調查，比特大陸主要設計比特幣礦機定製晶片，因跨業開發AI晶片，便以共同投資方式與台灣IC設計公司前研發人員吳振禧、曹希康合作，讓他們出任晶視公司的董事長、副董事，透過他們拉攏之前任職公司的同行加入。

陸資公司在未取得台經濟部投資審議委員會許可下，2017年起在台設立智鈊科技、芯道互聯兩公司，開出原年薪2倍以上高薪條件，吸引台灣的高科技研發人才，兩間公司3年來已招逾200人，這些員工來自台積電、聯發科等台灣知名公司。

新北地檢署周二搜索智鈊、芯道兩公司共7處，查獲手機電腦、員工名冊、員工保密協議等證物，並約19人到案，其中包括晶視智能董事長吳振禧、副董事長曹希康、智鈊科技負責人顏進忠及芯道互聯負責人黃志輝，訊後諭令曹希康、顏進忠各10萬元（新台幣，下同，約2.7萬港元）交保、黃志輝20萬（約5.5萬港元）交保。至於吳振禧則以身體不適未有詢問，預料他周三（10日）會到新北地檢署接受偵訊。

根據台經濟部規則，大陸半導體公司不得赴台投資，成立半導體公司或分公司。另依兩岸人民關係條例等規定，未取得經濟部投資審議委員會許可，並在台灣設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處1年以下徒刑。