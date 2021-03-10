台男涉以義工為名猥褻17名學童　教育處介入調查

台灣1名50歲羅姓男子去年初以義工之名，主動協助花蓮北區多所小學籃球隊訓練，甚至自費帶學生出去玩。他去年以「申請名校」為由，帶男童外出強制猥褻得逞，遭判緩刑，噁心事宜因而曝光。經多所學校通報花蓮縣府，報請檢警聯手調查後，檢方已於周一（8日）開出拘票逮人、迅速聲押，法官在周二（9日）凌晨以有逃亡、串供之虞，批准羈押禁見。

台媒報道，羅男原先為工地主任，平時喜好籃球結識不少同好，並以培育基層籃球員，主動與多所學校接觸，表示願意擔任義工，平時僅負責球隊瑣碎事務，不會介入發展與戰術規劃。直到其中一所學校去年11月驚覺羅男舉止詭異，疑似騷擾學童，不過當時沒有證據，僅能請他離開校園，無法通知他校。到去年12月，羅男涉嫌帶男童外出，強制猥褻得逞，事後還問「舒服嗎」，最後依猥褻案遭判緩刑，才有學校陸續調查。

目前共約有17名學生受害，許多家長直到教育處派社工登門拜訪後才驚悉事件。花蓮縣教育處表示，現時在偵查階段，不便透露，未來除檢討通報流程，也會積極輔導受害學生，調查是否有人為疏失。