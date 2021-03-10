台增1宗境外輸入　香港再列中低風險地區

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（10日）公布，當地截至同日凌晨新增1宗新冠肺炎境外輸入病例，患者為一名20多歲菲律賓籍男性外勞。因應香港疫情趨穩定，即日起重新把其列入中低風險地區。

中心指揮官陳時中交代，確診者自2月28日抵台工作，持登機前3天內的無感染證明，入境時無不適。患者3月4日起出現輕微咳嗽、發燒，並於周三確診。他就醫時接觸者皆有適當防護，故無接觸者需要特別隔離。

因應東帝汶近期爆發本地疫情，且當局已宣布進入緊急狀態；毛里裘斯上周出現首例本土病例，造成第二波感染；即日起該2國自低風險國家調整為中低風險國家。香港自去年12月被台從中低風險地區除名，但由於當地染疫數字已連續4周達中低風險分級標準，故重新列名。

香港的商務人士入境後可向台地方衞生局申請於第7天自費檢測，取得無感染報告後，即可向衞生局申請改為「加強自主健康管理」、入住防疫旅宿直至入境後14天，並於入境後第15至21天轉為一般自主健康管理。