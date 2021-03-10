檢方起訴涉黑惡案近4000宗　涉案逾1.8萬人成內地最多

廣東當局持續掃黑除惡，廣東省人民檢察院檢察長林貽影周三（10日）表示，在為期3年的掃黑除惡專項鬥爭中，全省共起訴涉黑涉惡案件3,979宗，涉及超過1.8萬人，起訴人數佔據內地首位，起訴並認定為涉黑惡財產約45.94億元（人民幣，下同，約55.6億港元）。廣東法院另審結涉保護傘案共175宗、205人獲刑，涉及財產106.6億元（約129億港元）。

檢方強調追查重大涉黑惡案件時，會加強「傘網清除」和「黑財清底」，在警方等部門調查時，加強對立案、偵查、審判全程監督。目前共立案監督131宗案件、書面糾正違法171宗、追加逮捕957人和追加起訴609人，另發現和移送涉黑惡及保護傘線索2,682條。

涉及民生犯罪，全省檢察機關共起訴超過1.2萬人，包括危害食品藥品安全、破壞環境資源犯罪、非法集資、電信網絡詐騙、侵犯公民個人信息犯罪等方面。檢方追查在疫情之下，老闆拒絕支付薪酬等案件，共涉及246人，另對因案件導致貧困的1,736人，給予司法救助金3,131萬元（約3,790萬港元）。

在環境資源方面，檢方曾開展專項監督活動，共辦理4,932宗案件，其中511宗提出起訴。檢方督促涉案人員恢復被污染、破壞的耕地、林地、水源地等24.8萬畝；清理固體廢物1.8萬噸；挽回公益損失4億多元（約4.8億港元）。

除上述檢方的工作外，在法院審案方面，廣東各級法院共審結涉黑惡案件4,167宗，涉及逾1.7萬人，包括村霸、路霸、行霸、市霸等涉案人員。另外，廣東省公安廳周二（9日）召開全省刑偵工作會議，研究部署2021年全省刑事打擊工作，強調要打擊電信網絡詐騙犯罪、掃黑除惡等。