涉濫用職權收「隱形首富」賄賂 檢方起訴兩正副廳官

檢方起訴李男和梁男。

青海省檢方周三（10日）將涉嫌濫用職權、受賄的兩名官員向法院起訴，包括青海省海西州委前常委梁彥國（正廳級）和青海木里煤田管理局前局長李永平（副廳級）。兩人均被指收受涉及非法開採煤礦的企業董事長財物，存在失職等情況，該董事長更被稱為青海「隱形首富」。

祁連山木里礦區有私企進行非法開採，獲利上百億元人民幣，當局介入調查發現，青海省興青工貿工程集團有限公司打着生態修復治理的名義，多年來在礦區掠奪式採挖。梁彥國和李永平當時正分別擔任海西州管委會常務副主任和海西州政府管委會專職副主任兼木里煤田管理局局長，兩人被指存在失職，去年8月免除職務受查。

資料顯示，現年53歲的李男是青海湟中人，長期在青海煤炭能源領域工作，曾擔任省煤礦安全監察局事故調查處副處長、處長，省煤礦安全監察局安全監察處處長，省能源發展（集團）有限責任公司總經理、黨委副書記等職位。

另有資料顯示，現年57歲的梁彥國是河北蠡縣人，自1984年7月參加工作，曾擔任西寧市副秘書長、西寧市經濟委員會黨委書記、主任、海西州副州長、柴達木循環經濟試驗區黨工委常務副書記、管委會常務副主任等職務。