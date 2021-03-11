調查：過半加拿大人視中國為最大安全威脅　慢性全球戰爭已開始

一項周三（10日）公布的民意調查發現，超過一半加拿大人視中國為加拿大面對的最大安全威脅；而大多數受訪者也認為，涉及中國的全球消耗戰已經在進行中。

民調機構Maru Public Opinion今年2月12日至13日，隨機抽樣訪問了1,506名加拿大成年人，調查結果顯示，有52%的受訪者認為中國是加拿大的最大安全威脅，其次是俄羅斯（42%）、北韓（39%）和伊朗（33%）。另外，有55%的受訪者表示，一場全球性的戰爭已經以「慢性摧殘（Death by thousand cuts）」的形式在進行中，一些國家正在以持續性的活動，破壞敵對國家的主權和政治制度，損害其穩定。

在中國通訊設備巨企華為太子女孟晚舟於溫哥華被捕，以及兩名加拿大公民在華被拘禁的事件發生後，中國和加拿大的關係跌入低谷，Maru的執行副總裁賴特（John Wright）表示，民調結果或表明，因為中加關係持續緊張，加拿大公眾對中國的看法變得越來越強硬；他又指，加拿大公眾沒有看政府的政策，而是基於自己的所見所聞，或個人經歷就自己得出了結論，認為中國對加拿大安全構成重大風險。

賴得又指，受訪者可能是了解到近年來中國和其他國家作出的「累積性攻擊」，尤其是在網絡安全方面，而所謂的「攻擊」並非指二戰或韓戰一類的戰爭，而是在不同層面出現的攻擊，可以是持續性的、滲透性的，並且可能破壞國家安全。