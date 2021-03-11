屋苑日日展示業主受騙遭遇　居民：業主好像不太聰明

內地有網民稱，他所住的浙江杭州市筧東嘉苑，屋苑門口的電子告示板近日總是展示該屋苑業主被網絡詐騙的案例，令他感到奇怪，直言「我們屋苑的業主好像不太聰明」。內媒記者周三（10日）進行實地採訪，物業管理員對記者表示，告示板上的詐騙案例受害者其實不全是該屋苑業主，只是為了加強警示效果，才把案發地點都改成本屋苑。

內媒報道，筧東嘉苑共有2塊電子告示板，因應警方要求而公告網絡詐騙案例，這些案件都是近期所發生的，部分受害者是筧東嘉苑住戶、部分則是附近其他屋苑的，但物業管理員將案發地點全改成「筧東嘉苑」，冀業主能加強警惕。除了詐騙信息，還有交通安全、掃黃、節日祝福等信息，平均每20分鐘，信息就會循環滾動一遍。

告示板大約有十多條信息滾動顯示，最早的詐騙案發生在去年3月10日，「筧東嘉苑因為直播購買遊戲帳號被騙1,000元（人民幣，下同，約1,200港元）」；最近的則發生於今年2月22日，「筧東嘉苑某某因為網絡刷單被騙7,000元（約8,400港元）；而金額最多的是因為網絡賭博被騙了483,000元（約580,000港元）。

物業管理員指出，筧東嘉苑有1,700多戶人家，當中不少是老人，他們有不少積蓄，容易成為電信詐騙的目標。有業主亦認為，將被詐騙案例公開作為警示是好事。有網民調侃，「筧東嘉苑屬於拆遷回遷房，的確符合人傻錢多的特徵」。