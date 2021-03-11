內地新增11宗確診　哈爾濱多類營業場所重開

內地周四（11日）公布新增11宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。早前曾爆發本地疫情的黑龍江哈爾濱市自周五（12日）起，多類營業場所如戲院、健身室、酒吧、按摩院等，將全面有序恢復經營。

過去一日新增境外輸入確診病例分別為上海5宗、四川3宗、廣東2宗和福建一宗；新增10宗無症狀感染個案均為境外輸入。同日無新增死亡或疑似病例。至今全國累計90,018人確診，累計死亡維持4,636人。哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部辦公室周三（10日）表示，目前該市疫情防控形勢持續穩定向好，經專家評估，決定自周五凌晨零時起，讓經營證照齊全、符合疫情防控要求的麻將館、歌廳、舞廳、遊戲廳、網吧、劇院、洗浴等公共場所，足療、酒吧、球館、健身室、按摩院等休閒健身場所以及各類教育培訓機構、室內兒童娛樂項目等，均可有序恢復營業。

此外，當地各類型演出、賽事、集會、慶典等活動，經審批符合疫情防控要求亦可有序恢復開展。宗教場所恢復對外開放，集體宗教活動可按疫情防控要求有序恢復舉辦。婚事和喪事從簡舉辦。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生周三受訪時呼籲，為家人和社會着想，年輕人應接種疫苗。他又預計，市民於來年有望除下口罩，而從今年底或者明年初開始，全球將重新開放邊境。而在此之前，市民應盡快接種疫苗，以應對疫情輸入性風險。