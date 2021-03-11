美國務卿認同台灣抗疫表現　支持推動參與世衞

美國國務卿布林肯周三（10日）出席眾議院外交委員會聽證會時，有議員建議布林肯應在支持台灣參與世衞組織，及邀請台灣出席由美國主辦的民主峰會的議題上努力。布林肯回應稱同意上述看法。

韓裔共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）在會上指出，多年來台灣是美國在國家安全和公共衞生安全的夥伴，並擁有強健的民主體制，認為台灣應在世衞組織等國際組織機中獲得一席位。另她呼籲拜登政府邀請台灣參與將於美國舉辦的民主峰會，與台灣啟動自由貿易協定（FTA）協商。布林肯回應稱，認同台灣是強健民主政體、科技重鎮，對世界作出貢獻，這次在對抗新冠肺炎疫情便是例子。

另美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）日前向參議院作工作報告時，提及大陸或於未來6年入侵台灣。周三他出席參議院軍事委員會聽證會時，再被問對兩岸關係的看法，指出大陸企圖將香港的一國兩制政府複製到台灣，甚至影響台灣的選舉，但當地兩大政黨都表態不支持。他表示，區內其他國家都注意到陸方對香港採取極為惡性的行為，導致很多國家與大陸的關係轉冷。

在同一場合上，美國國防部印太事務首席副助理部長海大衞（David Helvey）稱，美國致力於維護一個自由開放的印太地區，但這框架正遭受挑戰，因為大陸尋求透過國家力量重塑世界秩序，以符合其專制模式和國家目標。美國的盟友、合作夥伴與區域所有人正面臨選擇，一是支持由美方協助創建的體制，讓包括中國在內的區域所有人都能獲益；或是由大陸提出、一個封閉、更為專制的體制和治理模式。