華山分屍案今判決　兇手被判賠死者家屬1400萬新台幣

台灣台北市射箭教練陳伯謙年前將一名高姓女子先姦後殺再分屍，高女雙親提出民事索償約1,400萬元（新台幣，下同，約390萬港元）。台北地方法院周四（11日）作出裁決，判陳伯謙賠償1401萬元（約391萬港元），可上訴。

案發於2018年，當時陳伯謙約同高女及多名友人到華山草原搭建的「野居草堂」飲酒，陳男趁高女醉後性侵得逞，之後勒死強烈反抗的高女，並將她的乳房、下體割下製成標本，其餘部位則棄置山區，還偷走她的錢財，成為轟動一時的「華山分屍案」。

高女家屬將陳伯謙告上法庭。他們在領取100萬元（約28萬港元）犯罪被害補償金後，向陳索償約1,400萬元。台北地方法院周四宣判，陳應賠償高女父親約660萬元（約184萬港元）、高女母親741萬元（約206萬港元），可上訴。

至於刑事部分，台北地方法院2019年8月5日一審依「強制性交故意殺人罪」判陳伯謙死刑、褫奪公權終身，陳不服上訴。台灣高等法院2020年4月7日二審決判，認為陳被捕前有自首情節，改判無期徒刑。高女父親當時表示將上訴。最高法院去年10月間撤銷原判決，目前已發回高院更審。