小學生做錯數學題遭老師暴打　母親誓討回公道

陝西省寶雞市扶風縣某小學近日有老師涉嫌體罰做錯數學題的女學生，用捲起來的書本對她暴打，導致其臉部腫脹、眼睛受傷險至失明，更用粉筆硬塞至其鼻孔試圖止血。受害人母親帶孩子到醫院檢查並報警，又批評涉事老師毫無悔意。該縣委宣傳部周二（9日）通報，涉事老師已被停職。

內媒報道，事發於本月5日，8歲的女生在數學題上漏寫一個單位，女老師趙某就將書本捲起來暴打她。校方通知女生的母親楊女士時支支吾吾地稱孩子受傷，但未有提及施暴。楊女士趕至學校發現女兒大哭，其臉及衣服上均有血迹，經醫院診斷後證實右眼及臉頰挫傷、眼睛結膜出血、鼻骨周圍的軟組織腫脹。

楊女士事後向校長投訴，惟得不到實質回覆。她事發後在學校見到趙某，僅獲對方淡然地表示，叫她帶孩子看醫生拿藥擦，稱自己還有課要上，並要她向孩子父親隱瞞此事。另外，她在回家路上碰到趙某告知對方已經報警，要求對方一同往警局做筆錄，但她以約了朋友吃飯為由拒絕。

受害人母親批評上述冷漠的表現引人動怒，且校方未有第一時間將受傷的孩子送院，現時拒絕接受任何道歉，只求公道。縣委宣傳部指受傷學生恢復狀況良好，涉事老師已被停職受查。