約34%年輕人拒生二胎　受訪者：無人照顧兼經濟壓力大

內地出生率持續下降，解決人口老化問題刻不容緩。有官方媒體近日針對80後、90後進行調查，結果顯示近9成受訪者均認為沒人照顧、經濟壓力大是生二胎的最大阻力。另有約58%受訪者呼籲當局，應加大對女性勞動權益的保障力度。

調查訪問1,938名80後與90後，結果指出48%受訪者正計劃生二胎，34.2%確認不想生，11.4%仍在考慮，僅有6.5%已有二胎。年輕夫婦不準備要二胎的具體原因，最普遍的是無人手照顧達67.3%、經濟壓力大達61.7%、缺乏安全合適的託兒所有54%、對住屋要求更高有41.6%、影響女性就業和發展達24.3%。

34歲受訪者戴喬陽（化名）表示，雖然想生二胎，但近兩年不考慮，希望賺多些錢才生，減輕未來經濟負擔。北京市民王禾（化名）則表示不想生，他直言：「每月都要房貸，經濟壓力太大。家中老人也幫不上忙，沒精力照顧兩個孩子，對工作影響也大」。

中國人口與發展研究中心主任賀丹認為，生育是一個系統工程。他建議應加強婚育觀念上的引導，如男女方同時承擔家務和撫養孩子的職責；再是透過經濟政策幫助家庭減負；三是社會支持政策，如嬰幼兒照護服務，小學生課後託管服務，婦女生育後重返工作崗位的支持政策。