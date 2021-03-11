台建天然氣站引破壞藻礁憂慮　藍營促停工尋替代方案

台灣桃園大潭里興建第三座液化天然氣接收站（台稱「三接」），有環保團體憂慮破壞藻礁群而發起公投活動。台行政院發言人羅秉成周四（11日） 強調，台灣若要做到「增氣減煤」的能源效益，就不能沒有三接工程，但會在保護藻礁的前提下把面積縮至最小、將影響降最低。有國民黨立法院黨團則提出停工，要求政府尊重公投結果。

羅秉成表示，台行政院長蘇貞昌在院會中指示，如何在生態保育、穩定供電中做到「雙贏」局面是政府的責任。當局不敢偏廢以上問題，才會把三接工程從早年規劃的232公頃減為23公頃，而且只在18年前已填土的地方建構，當局儘量用各種工程方法避開、避免傷害藻礁。

他又指，目前台灣的能源政策更需要朝向綠能方向發展，在不可能重啟新北的龍門核能發電廠（台稱「核四」）的情況下做到「增氣減煤」，就不能沒有三接工程，強調政府理念與環保團體一致，才會一減再減將藻礁現存的面積縮至前述的最小範圍。

國民黨立法院黨團就藻礁議題提出3項要求，包括三接工程須立即停工、台灣的蔡英文總統、蘇貞昌公開宣示尊重藻礁公投結果、政府應積極準備替代方案。羅秉成表示，政院態度一直以來就是要創造雙贏，這不是經濟與環保對抗的問題，而是環保跟環保的抉擇問題，強調政府的能源政策非常清晰，就是「增氣、減煤、展綠、非核」。

此外，「珍愛藻礁公投聯署」截至周三（10日）的最後收件日，單日收到逾3萬聯署書，累計總份數超過64萬。工作小組指出，從全台各地湧入的信件依然沒有停歇，更有市民親自赴總部送聯署書，小組預料將在下周將會交由中選會審理。台農委會主委陳吉仲周四表示，藻礁聯署可能連同核四重啟、公投綁大選以及反美豬議題一同在8月下旬公投，強調會持續與環保團體保持溝通，期望找到更好的方案。

據了解，是次公投的藻礁位於桃園沿海約27公里的海岸，是世界上少見如此大面積的連續性藻礁。惟台灣中油股份有限公司因獲批在藻礁旁興建天然氣接收站，引發破壞藻礁的爭議。有生態學者、保育團體認為，接收站除了破壞稀有的生態系與物種，也指出藻礁極具生態研究價值，如受破壞對台會造成重大損失。