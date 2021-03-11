病人被要求回國兩月後才能住院　官方：無此規定

內地嚴防新冠疫情境外輸入。有回國人士近日就投訴，自己回到廣州後因肺病求診，卻被醫院告知「歸國滿兩個月後才能住院」。廣東省政府回應，廣州並無此規定，並建議他與醫院加強溝通，或到其他大型綜合醫院治療。

內媒周四（11日）報道，來自廣州市的網民「小窩」在中國政府網留言稱，自己是一名外派教師，因患有間質性肺疾病，1月4日從柬埔寨回國治療。在經過21天隔離期後到醫院求診，卻被醫院告知「歸國滿兩個月後才能住院」。他認為，疫情防控是需要的，但兩個月對一個重病患者來說絕對是致命的。

廣東省政府則否認有「歸國滿兩個月後才能住院」規定，並稱廣州市的醫院在做好疫情防控的同時，最大限度維持正常醫療秩序，對歸國人員及中外人士一視同仁。廣東省政府解釋，廣州市各醫院因疫情而出現「工作超負荷」情況，廣州市衞健委已指導各醫院改善改善服務，並建議投訴人如覺得醫院就醫患者太多、等候時間過長，可考慮選擇其他醫院。

有網民表示，醫院應給出合理的解釋。有人則認為，廣東省政府應該嚴查涉事醫院，而非只建議患者去其他醫院，因為這些問題絕非單一現象。