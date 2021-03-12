40人服中藥致鉛中毒案 2負責人庭上認罪

台灣台中市盛唐、九福兩間中醫診所違反使用禁藥，導致多人鉛中毒，包括該市前議長張宏年一家4口在內共40人受害。台中地方法院周四（11日）下午開庭審理此案，10多名受害者包括年紀最小的5歲女童均有出庭，要求法官重判被告中醫師呂世明（現改名為呂志霖）。呂男辯稱，對購買的硃砂含鉛不知情、且禁用硃砂公告並不完備；九福負責人中醫師洪彰宏及中藥商歐國樑則認罪。

法院開庭時，10多名受害人及呂男均有到場。受害人表示，無法原諒被告等3人，其中5歲女童由家屬帶到庭上，家屬請求法官進行醫療鑑定，並判處呂男傷害致重傷害罪。張宏年的女兒則指，呂推諉責任及沒有和解誠意，張家拒絕和解。

呂男的代表律師羅閎逸表示，呂男坦誠偽造病歷，但不知所購的「硃砂」變成「鉛丹」；九福負責人歐男則辯稱，他賣的硃砂是外用，而非內服。

此前，張宏年一家在去年7月出現鉛中毒，檢方經追查發現當地知名盛唐中醫診所中藥粉惹禍。歐男將禁藥「硃砂」、「鉛丹」等混入中藥粉，賣給洪男，而呂男也向歐男購買「硃砂」調配「獨家藥方」。受害人年齡介乎5歲至85歲，因金屬中毒引起的疼痛、手腳麻痹、貧血、煩躁、記憶力出問題等症狀。