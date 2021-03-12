遠東航空無預警停飛案上訴失敗　法官斥做法兒戲

台灣的遠東航空去年底因無預警停飛，遭交通部民航局罰款300萬元（新台幣，下同，約83萬港元）並撤銷營運許可證，經上訴後獲撤銷廢證要求。惟遠航不服罰款部分提出行政訴訟，周四（11日）敗訴。法官批評，遠航將飛航事業視為兒戲，漠視消費者權益及公共權益。

台北高等行政法院認為，遠航在停飛的前一日向民航局陳報暫停營運，並同時在其內部、官網公告，公開負責人張綱維的遺書中提及的「公司也會做破產清算希望解決所有人問題」，清楚確認是要暫停「全部」境內外定期及包機的營運航線。惟遠航此前卻未提交檢附停業計劃，申請核轉交通部的批准，故裁定的確違法《民用航空法》，民航局罰款有理。

另外，北高行指出張綱維是在民航局要求之下，才在停飛翌日出面説明並稱是「烏龍一場」，足以證明公司治理與內部控制失靈，漠視消費者權益及嚴重侵害特許經營權的公共利益，屬重大違規，因此判處最高罰款並無違反比例原則。

遠航因陷入財務危機在2019年12月13日無預警停飛，造成500名旅客滯留在台灣及國外，並導致公司上千名員工嚴重恐慌。