女廁玻璃天花板反射如廁「實況」　台火車站暫用促改善

台鐵苗栗火車站近期完成周邊整修工程，惟有網民周三（10日）發現位於東站的女公廁內，天花板的採光玻璃於夜晚在燈光反射下如同鏡子，令廁所內部情況一覽無遺，引起社會熱議。台鐵苗栗站周四（11日）起暫停使用該女廁，待縣政府改善完畢後再開放民眾使用。

站長吳俊德周四早上表示，東站新建公廁透過天井採光，採用透明玻璃，因晚間室外昏暗，公廁內點燈後才變得像鏡子一般。公廁是縣內「城鎮之心」車站周邊改造計劃的項目，由縣政府施工；站方接獲民眾陳情後，翌日已行文縣府請求改善。公廁尚未改善完成前，為保障民眾隱私安全，將緊急關閉涉事公廁，並張貼告示指示旅客使用車站2樓廁所。

此前，有網民在Facebook社團《苗栗人大小事》發文，暗諷苗栗火車站新廁所設計出現漏洞，並上載影片錄下現場環境。當手機鏡頭拍向廁所的天花板時，上方玻璃如同鏡子清晰反射廁格內的情況。

網民紛紛留言指廁所變「犯罪天堂」，有人怒斥「怎麼這麼蠢的設計」，另有網民調侃上廁所要帶傘遮羞，以後上廁所不用敲門，自己能透過反射玻璃看到廁格內有沒有人。