六旬婦腰腿痛接受針灸　肺部遭刺穿漏氣險送命

內地68歲老婦浦阿姨（化名）近日因胸悶氣急到醫院檢查，竟出現俗稱「爆肺」的氣胸，右邊肺部壓縮至原來一半。醫生其後從家屬了解得知，浦阿姨早前因腰腿痛到相熟的店針灸，誰知肺部被刺穿。有中醫稱，人體多處穴位均可因針刺不當導致氣胸，甚至危及生命。

浦阿姨上周四（4日）晚上11時許前往鎮江揚中市人民醫院就診時，向急診內科陶金醫生表示自己以往有心臟肥厚、心房顫動及冠心病支架植入（俗稱通波仔）病史，懷疑自己心臟病復發。但根據檢查結果，浦阿姨心電圖未見異常，體徵與心臟病也不符。陶醫生之後發現其右側呼吸音低，與氣胸表現相似，於是進一步追問。

家屬其後表示，浦阿姨過年後經常感覺腰腿痛，經醫院磁力共振檢查顯示腰椎間盤突出。剛巧其女兒的朋友開了一家按摩針灸店，該店老闆便上門替阿姨針灸。當日下午1時許，針灸師在阿姨腿上針灸15分鐘後，又在她右上背施針。浦阿姨回想，當時雖然隔着厚厚的棉衣，仍能感到一陣刺痛，並一直伸延到大腿。當時她未為意，但約2、3個小時後，便開始感覺胸悶，且呼吸困難。

陶醫生這時再查看浦阿姨的胸肺X光片，才發現她右側出現氣胸，肺壓縮50%，於是立即安排阿姨入院並接受胸腔閉式引流手術。其後阿姨情況明顯好轉，更可擇日出院。據陶醫生解釋，氣胸的出現，是由於肺部內的氣體洩漏到胸腔並囤積，對肺部造成壓迫。