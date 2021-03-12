加前駐華大使：康明凱與斯派佛難獲釋　除非美國介入

中國官媒周四（11日）報道，加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛涉嫌為境外刺探國家秘密的案件，中國司法機關近期將進行一審。加拿大外交部周四回應時表示，未收到中國相關通知，也不知道開審日期。前加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）則相信，除非美國介入，否則康明凱與斯派佛將歸國無期。

趙樸向加拿大傳媒表示，中國在這個時候審訊康明凱與斯派佛，明顯是要反制加拿大近期的一些舉動，包括國會通過指控中國在新疆進行種族滅絕的議案，以及加國政府牽頭的多國反任意拘押宣言。趙樸相信，一旦康明凱與斯派佛的案件開審，兩人將更難獲釋返國。

中國電訊設備巨企業華為太子女孟晚舟2018年12月在加拿大被扣留後數天，康明凱與斯派佛就先後被中方扣留，而引渡孟晚舟到美國受審的聆訊正在加拿大進行。外界輿論認為，康明凱與斯派佛被扣留與孟晚舟一案有關；對此，趙樸警告，除非美國作出干預，向北京施壓，否則康明凱與斯派佛將會繼續在中國被關押，加拿大和中國的磨擦也將持續。