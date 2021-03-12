民眾借名氣舉牌尋親　「拉麵哥」後悔簽約做網紅

山東臨沂費縣因十多年來售賣平價拉麵而在網上走紅的「拉麵哥」，自成為全國焦點後，遭惡意人士炒作來趁熱度，令他及所在的村落不勝煩擾。內媒周四（11日）報道，有失蹤人士家屬因知道探訪「拉麵哥」的人絡繹不絕，遠道而來舉牌、拉橫額尋親。另外，拉麵哥宣稱對早前遭人蒙騙簽約做網紅一事悔不當初，怕有人別有用心借其名義呃錢。

「拉麵哥」程運付被直播主煩擾，在其攤子面前架設拍攝器材直播，但又不買拉麵，只為增加帳號的流量來賺錢，村子更掛滿與其有關的廣告。有不少人從上海、河北、成都等地前來尋親，有些人駕着貼有尋親資訊的車輛入村，有人則站在一旁舉牌希望得到訪客關注。他們表示得悉拉麵哥的網紅實力，希望可以藉此散播尋親訊息。

此外，拉麵哥稱在上月遭人拉去簽了一份短視頻帳號運營協議，收益會以五五分帳，兩個普通經營方各分25%。他稱當時也不明白其中的具體操作方式，現時非常後悔，已交由律師處理。他坦言，對於一夜爆紅的影響本以為可促進村內經濟，盡一點綿力，但原來自己想得太簡單。內媒聯絡其中一個普通經營者，惟對方表示一概不知，甚麽事情都與他無關。